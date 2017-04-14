Налоговая отказывается принимать оплату пеней на Госуслугах от всех, кроме пользователей «Мира», WebMoney и клиентов «Газпромбанка»

Публикации за 14.04.17

Оплатить пени, начисленные за несвоевременное погашение налоговой задолженности, через портал Госуслуг практически невозможно. Оказалось, что органы ФНС работают только с избранными платежными системами и банками, когда речь идет о сумме меньше одного рубля. Всем, кому «не повезло», придется ждать, когда сумма пени вырастет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с подобными проблемами екатеринбуржцы уже сталкивались прошлой зимой. Тогда в службе поддержки Госуслуг советовали почистить кэш браузера и удалить файлы cookie или вообще сменить браузер. Однако выяснилось, что дело не в этом. Как сообщили в саппорте Госуслуг, Федеральная налоговая служба вообще не позволяет оплачивать через сайт задолженность меньше одного рубля любыми банковскими картами. Исключение составляют карты платежной системы «Мир», карты Visa и MasterCard, выпущенные «Газпромбанком», а также аккаунты Webmoney. Тем, кто не является клиентом ГПБ или пользователем «Мира» и электронной системы WM Transfer, помощи в Госуслугах не предлагают – только ждать, пока сумма пени вырастет до рубля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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