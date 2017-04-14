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Публикации за 14.04.17

Следователи ищут мотивы зверского убийства старика в Краснотурьинске / Экспертиза обнаружила более 40 ножевых ранений

Следователи ищут мотивы зверского убийства старика в Краснотурьинске Экспертиза обнаружила более 40 ножевых ранений

Следователи не могут определить мотивы убийцы, жестоко зарезавшего пенсионера в Краснотурьинске. Неизвестный нанес 85-летнему старику около сорока ножевых ранений и скрылся.

Как сообщил NDNews.ru информированный источник, мужчина 1932 года рождения страдал старческим слабоумием и путал ночь и день. Он вышел на прогулку на улицу около пяти часов утра, где на него напал преступник, который нанес старику около сорока ножевых ранений. Пенсионер скончался на месте. Нападавший скрылся и был задержан в Челябинске 12 апреля. Также, по непроверенным данным, за ночь с 9 на 10 апреля это было не единственное нападение с применением холодного оружия. Источник агентства не исключает, что преступления могут быть связаны. По крайней мере, видимых причин нападения на старика нет. Осмотр места преступления показал, что мотивом нападения не было извлечение выгоды – так как убитый не был ограблен. Мотивы нападения не ясны до сих пор.

Краснотурьинск, Максим Бородин

Краснотурьинск. Другие новости 14.04.17

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