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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

Свердловские энергетики решают, как сократить срок техприсоединения до 90 дней

Свердловские энергетики решают, как сократить срок техприсоединения до 90 дней

В Екатеринбурге прошел первый всероссийский вебинар по реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Федеральные и региональные эксперты обсуждали, как решить поставленную президентом задачу – сократить срок подключения к сетям до 90 дней.

Вебинар был организован минэнерго России, в нем приняли участие представители ведомства, рабочих групп в регионах, а также территориальные сетевые компании, для многих из которых пока недостаточно понятна целевая модель по техприсоединению. В программу первого вебинара организаторы включили самые насущные вопросы. Например, про создание единого портала техприсоединения, где можно будет подать заявку на подключение к сетям любой сетевой организации, о том, как должна работать электронная система всех согласований, как наладить межотраслевое и межведомственное взаимодействие. «Такое обсуждение на открытой площадке было просто необходимо. Ведь для достижения поставленной задачи все участники процесса должны быть на «одной волне», – рассказала заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова. – Цель очень амбициозная, учитывая сегодняшнее положение дел. На вебинаре был озвучен текущий статус реализации целевой модели и приведена статистика по субъектам. Так, сегодня сроки подключения к сетям могут тянуться до двух лет, а нам нужно уложиться в три месяца. Где-то только заключение договора на техприсоединение занимает 90 дней, по строительству объектов был озвучен максимальный срок 482 дня. А финальный этап оформления документов может длиться до 213 дней. Напомню, к концу 2017 года эта формула должна выглядеть 10-70-10, а срок техприсоединения в целом – всего 90 дней».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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