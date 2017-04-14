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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

Долг по зарплате в Свердловской области составляет 3,5 миллиона рублей, 135 тысяч человек сидят без работы

Долг по зарплате в Свердловской области составляет 3,5 миллиона рублей, 135 тысяч человек сидят без работы

В Свердловской области сократили долг по зарплате перед сотрудниками различных предприятий – с 8 миллионов в феврале до 3,5 миллиона в марте. Но высоким остается уровень безработицы: сегодня не трудоустроены 135 тысяч человек в возрасте старше 15 лет.

Как сообщает Свердловскстат, по данным на 1 апреля, задолженность по заработной плате составила 3,424 миллиона рублей. Сейчас долги перед сотрудниками официально есть всего у двух предприятий. С 1 марта задолженность по региону удалось сократить на 4,339 миллиона или в 2,3 раза.

Однако пока высоким остается уровень безработицы – 6,2%. По подсчетам Свердловскстата, не работают 135 тысяч человек в возрасте старше 15 лет. Заняты в разных сферах свыше 2 миллионов жителей региона, средняя зарплата составила 36 129 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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