В Екатеринбурге составили топ-5 торговых центров по числу сделанных в них селфи

Публикации за 14.04.17

Свердловчане в этом году стали чаще посещать торговые центры и активнее пользоваться мобильным интернетом во время шопинга. Мобильные операторы зафиксировали сразу двукратное увеличение интернет-трафика в ТЦ, а количество смартфонов, «гуляющих» по магазинам, увеличилось на 20%. Составлен даже топ-5 центров, где сделано больше всего селфи. Лидером стал, как ни странно, «Дирижабль».

Смартфоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам, – считают представители мобильных операторов. По данным аналитиков Nielsen, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в соцсетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Согласно опросам, чаще всего россияне прибегают к помощи «умного» телефона при покупке электроники.

Специалисты «Мегафона» проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры Екатеринбурга, и установили интернет-рекордсменов. Объем ежемесячного трафика, скачанного с территории ТРЦ, сравнили с количеством селфи, сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании «Мегафон» на Урале.

В топ-5 самых «качающих» ТРЦ Екатеринбурга попали: «Дирижабль» – 1,9 млн селфи; «Фан-Фан» – 1,5 млн селфи; «Мега» – 1,4 млн селфи; «Пассаж» – 1,2 млн селфи; «Глобус» – 1 млн селфи.

«На основе анализа мобильной активности абонентов мы расширяем покрытие и увеличиваем емкость мобильной сети, чтобы еще больше людей с комфортом пользовались нашими услугами. «Гринвич», «Дирижабль», «Лимеранс», «Мытный двор», «Пассаж» – вот далеко не полный перечень торговых площадей, где мы значительно улучшили качество связи за последнее время. Общение в соцсетях и мессенджерах, селфи из примерочных, а также серфинг в Рунете особенно популярны в выходные дни. В сравнении с будним днем объем переданных данных в нашей сети с территории торговых центров города возрастает на 40%», – рассказал Алексей Воронин, директор Свердловского отделения компании «Мегафон».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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