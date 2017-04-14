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Публикации за 14.04.17

В Свердловской области обнаружили 2% поддельных сигарет

В Свердловской области обнаружили 2% поддельных сигарет

Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора рассказали о том, как в регионе соблюдают «антитабачный» закон. В основном нарушения касаются торговли сигаретами – их продают без документов и в местах, где запрещена реализация табака.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, за первые 3 месяца этого года сотрудники службы проинспектировали 2357 пачек сигарет и папирос. Процент брака оказался не очень большим – только 48 пачек или 2% от всего объема. В основном, забраковывали табак потому, что на него не было сопроводительных документов. Еще полторы сотни нарушений были связаны с продажей сигарет в запрещенных местах. Напомним, согласно положениям антитабачного закона, продавать табак нельзя в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. «Специалистами установлены факты продажи табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте, а также факты продажи табачных изделий несовершеннолетним (по материалам, поступившим из правоохранительных органов)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Попадались свердловчане и на том, что курили в неположенных местах – запрет распространяется на 15-метровые зоны от входов на вокзалы, аэропорты, морские и речные порты и станции метро. Кроме того, нельзя курить на пляжах и детских площадках, на платформах поездов и на автозаправках.

Всего по результатам проверок соблюдения антитабачного законодательства в первом квартале 2017 года составлено 112 протоколов об административном правонарушении, вынесено 119 постановлений на сумму 1,66 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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