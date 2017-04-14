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Публикации за 14.04.17

В Серове судят банду налетчиков, ограбивших два ювелирных салона и екатеринбургский банк

В Серове судят банду налетчиков, ограбивших два ювелирных салона и екатеринбургский банк

Полиция Серова завершила расследование уголовного дела в отношении преступной группы, грабившей ювелирные салоны в городе. Сыщики выслеживали злоумышленников несколько месяцев, чтобы задержать их с поличным. После ареста участников банды выяснилось, что они успели еще ограбить и банк в Екатеринбурге.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, первое ограбление было совершено 25 февраля 2016 года. Обвиняемые напали на ювелирный магазин на улице Ленина в Серове и похитили более 6 килограмм золотых изделий: цепочки, кольца, подвески, серьги, браслеты – на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Тогда преступникам удалось скрыться. Но 25 июля 2016 года они вернулись на ту же улицу, чтобы ограбить ювелирный салон, расположенный напротив магазина, ограбленного ими в феврале. Злоумышленники в камуфляжных костюмах и масках подъехали к салону на красной «Киа» и ворвались в торгово-выставочный зал, в котором находилась женщина-продавец. Один из нападавших пресек любые действия с ее стороны, второй подельник в это время складывал в большую дорожную сумку выставочные демонстрационные подставки с «ювелиркой». Добычей грабителей стали драгоценности массой более 800 граммов на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Мужчины попытались скрыться, но в этот раз были задержаны полицией.

Правоохранители заранее разработали спецоперацию для поимки налетчиков, которая прошла при силовой поддержке ОМОН. Сыщики несколько месяцев – с момента совершения первого разбоя – проводили комплекс совместных оперативно-розыскных и технических мероприятий по установлению личности подозреваемых, отметили в ведомстве.

В результате при попытке ограбления с поличным были задержаны трое подозреваемых 1974, 1976, 1962 годов рождения – ранее судимые неработающие жители Екатеринбурга, Серова и поселка Арти. Четвертый подельник 1977 года рождения, ранее судимый неработающий житель Серова, был задержан в Кушве при попытке скрыться. В ходе следствия был установлен еще один участник преступной группы. Им оказался безработный житель Екатеринбурга 1968 года рождения, который скрылся, был объявлен в розыск и задержан оперативниками спустя полгода после совершения преступления.

Как выяснили полицейские, кроме двух ограблений ювелирных магазинов в Серове, на счету двух участников этой группы еще и разбойное нападение, совершенное в 2014 году на один из банков Екатеринбурга. Ущерб от преступления составил более 6 миллионов рублей.

В ходе расследования подозреваемые признались, что заранее планировали нападения и распределяли между собой роли. После ограбления они делили похищенное и разъезжались в разные стороны, покупали иномарки, тратили деньги на личные нужды, на оплату имевшихся долгов. Например, один из обвиняемых – игроман, и все деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах.

Материалы уголовного дела по обвинению членов группы в серии разбойных нападений переданы из полиции в суд Серова, где уже начались слушания. Обвиняемым грозит ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 14.04.17

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