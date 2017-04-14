Россельхознадзор обнаружил под Нижним Тагилом нелегальную свалку

Публикации за 14.04.17

На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Пригородном районе обнаружена свалка ТБО.

Как сообщили NDNews.ru в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, государственным инспектором отдела земельного надзора проведен плановый рейдовый осмотр, обследование земельных участков, расположенных по обочинам автодороги д. Шиловка – г. Новоасбест Пригородного района.

В южной части земельного участка с кадастровым № 66:19:1901023:323 общей площадью 8792,80 га, обнаружена свалка твердых отходов (изделий и частей изделий из синтетических и натуральных полимеров, стекловаты, фрагментов тканей и других отходов). Общая площадь свалки составляет около 0,04 га.

В действиях собственника (арендатора или других лиц) усматриваются признаки административного правонарушения. На данный момент устанавливается правообладатель земельного участка.

Пригородный район, служба новостей РИА «Новый день»

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