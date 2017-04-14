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Екатеринбург

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Публикации за 14.04.17

В Екатеринбурге старшеклассники читают с листа Маршака, чтобы выиграть 300 тысяч рублей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге старшеклассники читают с листа Маршака, чтобы выиграть 300 тысяч рублей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге стартовал отборочный тур чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». В течение трех дней школьники будут читать стихи на камеру, затем записи с их выступлениями опубликуют в социальной сети для проведения народного голосования. Десять чтецов, набравшие больше всех «лайков», пройдут в финал, где их мастерство оценит авторитетное жюри. Победитель отбора в Екатеринбурге получит возможность побороться в Москве за главный приз – 300 тысяч рублей.

В этом году чемпионат посвящен 130-летию со дня рождения поэта Самуила Маршака, поэтому на отборочном этапе участникам предлагается продекламировать его стихи. Школьники читают с листа и должны грамотно и артистично донести до слушателей стихотворный текст. Как рассказала NDNews.ru организатор Маргарита Главчева, в этом году на конкурс чтецов в Екатеринбурге заявились порядка 60 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Записи выступлений проходят в Уральском филиале ГЦСИ, затем видео появятся на официальной странице чемпионата «Страница 17» в соцсети «В контакте». С 18 по 27 апреля пользователи смогут голосовать за любого понравившегося участника. По итогам отбора десять чтецов пройдут в финал, который состоится 29 апреля. Их технику чтения будет оценивать авторитетное жюри, куда обычно приглашаются известные в городе деятели культуры и журналисты. Финалисты также могут позвать свою «группу поддержки» из друзей и родственников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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