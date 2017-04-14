Россель снова оказался богаче Чернецкого, а Холманских продал «жигули»

Публикации за 14.04.17

Официальный сайт президента России kremlin.ru опубликовал данные об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников администрации президента, а также членов их семей. Сразу же за главой государства отчитались и сенаторы Совета Федерации.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, полпред президента в УрФО Игорь Холманских по уровню доходов остался приблизительно на прежнем уровне – он заработал 7 млн 574 тысячи 701 рубль (в прошлом году – 7 млн 428 тысяч 413 рублей). Его супруга увеличила свой доход с 284 тысяч 401 рубля до 376 тысяч 956. Из списка недвижимости исчезла доля в квартире, записанная на сына, вместе с самим сыном – очевидно, сын полпреда достиг совершеннолетия. Супруга Холманских по-прежнему владеет автомобилем «Тойота Хайлендер», а вот ВАЗ-21061, которым числился за самим полпредом, исчез. В списке недвижимости по-прежнему значатся несколько квартир, в которых он владеет долями наряду с супругой и дочерью, жилой дом площадью более 400 кв метров (он указан как находящийся в пользовании у полпреда, его жены и дочери), в собственности Холманских находятся также гаражный бокс и нежилое помещение.

Бывший свердловский губернатор, а ныне сенатор Эдуард Россель снова заработал почти вдвое больше бывшего мэра Екатеринбурга. Доход Эдуарда Эргартовича в 2016 году составил 12 млн 540 тысяч рублей (год назад – 12,8 млн). У него по-прежнему есть два жилых дома по 657 и 326 кв. метров, два земельных участка, гаражи и внушительный автопарк: «Мерседес», «Тойота Ланд Крузер» и два автоприцепа. Супруга экс-губернатора в качестве дохода, очевидно, указала только пенсию – годовой доход не достиг даже 170 тысяч рублей. В собственности у нее находится квартира, которой пользуется и сам сенатор.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий задекларировал 6 млн 645 тысяч рублей, что примерно на один миллион меньше, чем год назад, его супруга – 3 млн 060 тысяч. У бывшего мэра по-прежнему есть земельный участок под жилое строительство в 10 тысяч 130 квадратных метров, жилой дом в 518 кв. м (аналогичный участок и дом записаны в пользовании его супруги) и гараж. Также у четы Чернецких имеется квартира в 117 кв. м. Из автопарка – один «Лексус».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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