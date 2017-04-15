На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)

Публикации за 15.04.17

Сегодня ночью во дворе на улице Космонавтов загорелся ВАЗ-2108. Житель дома заметил под окнами пожар, выбежал посмотреть, что случилось, и заметил на водительском сиденье мужчину без сознания. Автолюбителя удалось спасти, он не пострадал. Оказалось, он сел в машину пьяным, чтобы послушать музыку.

«Искры шли из глушителя. Задняя часть машины уже горела. Я смотрю, а там человек сидит. Он был без сознания. Я подбегаю и выдергиваю его оттуда», – рассказал житель дома на Космонавтов, 78а, службе спасения «Сова». Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, удалось узнать, что хозяин автомобиля перебрал с алкоголем и пришел в машину, чтобы послушать музыку. При этом он газовал, не трогаясь с места, что и стало причиной возгорания. Спасти мужчину удалось благодаря тому, что пожар заметил житель дома. Горе-водителя осмотрели медики. Он не пострадал и на данный момент находится в отделении полиции для дальнейших разбирательств.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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