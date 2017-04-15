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Екатеринбург

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Публикации за 15.04.17

На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)

На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)

Сегодня ночью во дворе на улице Космонавтов загорелся ВАЗ-2108. Житель дома заметил под окнами пожар, выбежал посмотреть, что случилось, и заметил на водительском сиденье мужчину без сознания. Автолюбителя удалось спасти, он не пострадал. Оказалось, он сел в машину пьяным, чтобы послушать музыку.

Новый День: На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)

«Искры шли из глушителя. Задняя часть машины уже горела. Я смотрю, а там человек сидит. Он был без сознания. Я подбегаю и выдергиваю его оттуда», – рассказал житель дома на Космонавтов, 78а, службе спасения «Сова». Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, удалось узнать, что хозяин автомобиля перебрал с алкоголем и пришел в машину, чтобы послушать музыку. При этом он газовал, не трогаясь с места, что и стало причиной возгорания. Спасти мужчину удалось благодаря тому, что пожар заметил житель дома. Горе-водителя осмотрели медики. Он не пострадал и на данный момент находится в отделении полиции для дальнейших разбирательств.

Новый День: На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)
Новый День: На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)
Новый День: На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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