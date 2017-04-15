В Екатеринбурге пенсионерка, которую заподозрили в краже из магазина, скончалась после привода в полицию

Публикации за 15.04.17

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту гибели пенсионерки. Сотрудники торговой сети заподозрили пожилую женщину в краже продуктов, вызвали полицию, в отделении бабушке стало плохо. Женщина скончалась через 2 дня в больнице.

«По предварительной информации, сотрудники охраны магазина крупной торговой сети заподозрили пожилую женщину в краже продуктов. После чего были вызваны сотрудники полиции, которые доставили женщину в отдел полиции. Там женщина, дожидавшаяся вызова для опроса по поводу случившегося, почувствовала недомогание. Вызванная бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу, где через 2 дня пенсионерка скончалась», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям охраны магазина. Проверит, имелись ли оснований для доставления пенсионерки в отдел полиции, а также насколько своевременно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Будет выясняться, оказывалась ли какая-то помощь в отделе полиции до приезда бригады врачей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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