В Екатеринбурге на крестном ходе в честь Пасхи пронесут мощи святых

Публикации за 15.04.17

В завтрашнем шествии от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови будут пронесены мощи святых, – сообщили сегодня в Екатеринбургской епархии. Прикоснуться к мощам смогут верующие, пришедшие на Пасху. После крестного хода состоится концерт и Пасхальная ярмарка. Напомним, завтра, 16 апреля, православные верующие отмечают самый главный праздник в году – Пасху.

В Екатеринбурге под девизом «Верим. Действуем» пройдет праздничное шествие. Впервые его возглавит организованная детская колонна , а также палестинские волынщики и барабанщики. После детской колонны будет двигаться основной крестный ход из православных верующих Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. В этой части молитвенного шествия и будут нести мощи святых: пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, блаженной Матроны Московской, святого благоверного князя Александра Невский, а также Крест-мощевик с частицами мощей сорока угодников Божиих, принадлежавший святым Царственным Страстотерпцам, – сообщили сегодня в Екатеринбургской епархии. Приложиться к святыням можно будет по окончании крестного хода в Храме-на-Крови. В этот день в 16:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга состоится Пасхальная вечерня. В 16:15 начнется традиционный крестный ход от Свято-Троицкого собора (ул. Розы Люксембург, 57) до Храма-Памятника на Крови (ул. Царская, 10), где богослужение будет продолжено.

После окончания общегородского Пасхального крестного хода у Храма-на-Крови состоится праздничный концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению – празднику Пасхи. Откроет его парад палестинских православных скаутов – барабанщиков и волынщиков из города Кфар-Ясифа. Продолжит вечер выступление Архиерейской детской певческой капеллы «Октоих» из Екатеринбургской епархии. Затем пройдут выступления вокальных коллективов и ансамблей: творческого коллектива «Стейдж», вокально-инструментального ансамбля «Красота», коллектива «Парни Саб Ложки». И, наконец, завершит концерт грузинская группа «Мгзавреби» («Странники»). Завершится Пасха колокольным звоном с колокольни Храма-на-Крови – выступит коллектив звонарей Екатеринбургской епархии. Весь праздник на площадке у храма будет работать Пасхальная ярмарка, на которой можно будет приобрести угощения к пасхальному столу, подарки и сувениры. Также откроются полевые кухни, где все желающие смогут подкрепиться после крестного хода. Добавим, что праздничные богослужения в ночь с 15 на 16 апреля пройдут во всех храмах Свердловской области. Также освятить куличи и пасхи можно будет завтра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.04.17

В Екатеринбурге пенсионерка, которую заподозрили в краже из магазина, скончалась после привода в полицию. / На проспекте Космонавтов мужчина вытащил из горящей машины водителя (ФОТО). / Самым богатым депутатом Госдумы от Среднего Урала стал сын «супермаркетного короля». На втором месте – старый коммунист, на третьем – главный юрист парламента. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»