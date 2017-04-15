В Реже осудят троих мужчин, которые похитили церковный колокол весом 180 килограммов и сдали его на металл

Публикации за 15.04.17

В суд передано дело в отношении двух жителей Режа и одного жителя Кушвы, которые в прошлом году похитили колокол от стен храма Иоанна Предтечи в Реже. Колокол весом 180 килограммов воры сдали на металл и выручили за него 18 тысяч рублей. Эти же и трое других мужчин обвиняются в хищении тракторного прицепа, чугунной ограды с кладбища и прочих вещей.

Следственным отделением полиции в Режевской суд передано уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых мужчин, обвиняемых в краже колокола с территории храма на Орловой горе, тракторного прицепа с металлической емкостью для перевозки молока с производственной территории, железнодорожного контейнера и металлической ёмкости с частной территории, чугунной оградки с кладбища и бытовой техники из частного дома.

«В ходе расследования установлено, что 26 августа 2016 года в 15.00 в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району поступило сообщение о том, что с территории храма Иоанна Предтечи был похищен колокол. Колокола храма меняли в апреле, и самый большой из них поставили на хранение рядом со. Колокол предназначался для передачи в приход поселка Озерный Режевского района. Вывезти его не успели, чем воспользовались злоумышленники. Похищенный колокол состоял из сплавов цветных металлов, его вес составил 180 кг», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Полицейским удалось установить подозреваемых в совершении преступления – это двое режевлян 1998 и 1991 годов рождения, ранее не судимых, и житель города Кушва, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи. Как признались обвиняемые, колокол они сдали в пункт приёма металлолома и выручили за него 18 000 рублей.

За совершенное преступление по пункту «а» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации – «Кража, совершенная группой лиц» предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В ходе следствия также установлено, что тот же мужчина из Кушвы является фигурантом еще трех краж, совершенных в Режевском районе. Мужчина дал признательные показания в том, что в октябре 2016 года он похитил с кладбища на Орловой горе чугунную оградку.

Кроме того, он в сговоре с двумя другими мужчинами осенью 2016 года с территории производственного карьера похитили тракторный прицеп с емкостью для перевозки молока, принеся ущерб владельцу в 200 000 рублей. Украденное имущество было распилено и сдано в пункты металлоприема. Общий вес сданного металла составил около 2 тонн, а также алюминия около 140 кг.

Ранее эта же троица совершила кражу металлического контейнера и ёмкости общей стоимостью 40 000 рублей. Они также были сданы в металлолом, за что им заплатили 4 000 рублей. К обоим преступлениям привлекались водители, которые были наняты обвиняемыми для грузоперевозок и введены в заблуждение.

Наказания за совершенные преступления обвиняемым определит суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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