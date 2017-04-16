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Екатеринбург

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Публикации за 16.04.17

На главной пасхальной службе в Екатеринбурге «Отче Наш» прочли на английском и немецком / Паства – не поняла, чиновники – оценили (ФОТО)

На главной пасхальной службе в Екатеринбурге «Отче Наш» прочли на английском и немецком Паства – не поняла, чиновники – оценили (ФОТО)

Сегодня ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге прошла традиционная пасхальная ночная служба – ее проводил сам митрополит Кирилл. Среди тех, кто пришли в церковь перед тем, как начать разговляться после Великого поста, были представители разных органов власти. Подробности – в фоторепортаже .

Пасхальная служба началась в 23:30. Правда, за полчаса до полуночи в соборе было не так много людей, хотя некоторые приходили существенно заранее. Среди них оказался, например, бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков, который пришел с супругой. От угла, который «выделили» для солидных прихожан, чета Пьянковых держалась чуть в стороне. Чуть позже, ближе к началу крестного хода прибыли сотрудники МЧС, включая главу регионального управления чрезвычайного ведомства Андрея Заленского. Тот был в штатском и шепотом возмущался фотографам, которые не следили за ходом богослужения, а проталкивались поближе к приехавшему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Коллеги его успокаивали: «Им просто нужны кадры». Помимо перечисленных персон в соборе были замечены глава профсоюзов области Андрей Ветлужских, замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев и другие.

По традиции, пасхальная служба проходила в позитивной обстановке. Клирики энергично сновали между прихожанами с возгласами «Христос воскресе» и получали не менее бодрое «Воистину воскресе» в ответ. Пара заминок вышла лишь тогда, когда из динамиков вместо традиционных песнопений вдруг полилась английская речь – на клиросе исполнили «Отче наш» в версии «Our Father», а затем и «Vater unser» (на немецком). Возникла неловкая пауза. «Это что за ноу-хау?», – удивлялись прихожане. Сами клирики, казалось, были несколько позабавлены такой реакцией паствы или же самой придумкой с прочтением молитвы во время пасхальной службы на иностранных языках. Чиновники, обсуждая, пришли к выводу, что это хоть и ново, а потому звучит несколько странно, но в целом правильно и хорошо.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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