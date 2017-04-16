В поселке Бисерть 14-летний школьник угнал машину и попал в ДТП

Публикации за 16.04.17

В поселке Бисерть под Нижними Сергами подросток ночью украл автомобиль Fiat Albea и попал в небольшое ДТП. В отношении школьника возбуждено уголовное дело, сам он выпущен под подписку о невыезде.

«В Нижний Сергах в ночь на 15 апреля на ул. 40 лет Октября в пос. Бисерть неизвестный неправомерно завладелавтомобилем Fiat Albea, принадлежащем работнице ЧОП 1978 г.р. Транспортное средство позже было обнаружено после ДТП владельцем. За совершение данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ученик СОШ 2003 г.р. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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