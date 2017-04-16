В ночных пасхальных богослужениях приняли участие 80 тысяч человек

Публикации за 16.04.17

В пасхальных богослужениях сегодня ночью приняли участие около 80 тысяч верующих по всей Свердловской области. Все мероприятия прошли без происшествий и нарушения общественного порядка.

«В 263 населенных пунктах, на 353-х объектах религиозного культа состоялись мероприятия, посвященные празднованию Пасхи Христовой, в которых приняло участие до 80 тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались порядка 2500 сотрудников полиции, около 100 сотрудников ЧОО, более 120 членов ДНД, 102 казака, на случай осложнения обстановки формировался резерв», – сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу.

Перед началом служб полицейские осматривали храмы с служебными собаками, в крупных храмах стояли металлодетекторы. Происшествий во время празднования Пасхи пока зафиксировано не было.

Напомним, самая массовая служба и крестный ход пройдут сегодня в 16:00 в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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