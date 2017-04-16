Под Среднеуральском утром двух рыбаков унесло на льдине, мужчин ищут водолазы

Публикации за 16.04.17

Сегодня утром на озере Исетское под Среднеуральском двоих рыбаков унесло на льдине. Мужчины попытались самостоятельно выбраться на берег, но у них не получилось. Пропавших рыбаков или их тела до сих пор ищут спасатели. В МЧС в очередной раз напоминают: выход на лед строго запрещен.

Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте с двумя рыбаками, вышедшими на лед в акватории озера Исетское, около города Среднеуральска. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, двое рыболовов отправились на ночную рыбалку на озеро Исетское. Утром 16 апреля, выйдя из палатки, мужчины оказались на косе льда, омываемой открытой водой со всех сторон. Рыбаки, находясь примерно в 150 метрах от берега, пытались выбраться самостоятельно, но из-за открытых промоин мужчины провалились в ледяную воду. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу спасатели – водолазы и сотрудники пожарно-спасательной части, поиски пропавших рыбаков еще продолжаются, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Личности указанных граждан уже установлены – это двое жителей города Верхняя Пышма, следователем Следственного комитета принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, а также родственников пропавших рыбаков.

Сегодня утром МЧС в очередной раз опубликовало обращение ко всем жителям региона: выход на лед строго запрещен! Но если вы все-таки вышли и провалились в ледяную воду, нужно соблюдать некоторые правила:

– Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. – Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. – Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. – Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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