Ледяной дождь и ветер до 25 м/с – в Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Публикации за 17.04.17

После холодных и ветреных выходных МЧС вновь распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. В Свердловской области не исключаются ледяной дождь, гололед, сильная гололедица на дорогах, днем усиление ветра до 20-25 м/с.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области при ледяном дожде и гололёде просит жителей соблюдать меры безопасности: быть бдительными и внимательными при управлении транспортными средствами; особую осторожность следует проявлять при движении по искусственным сооружениям – мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего; пешеходам необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог», – говорится в рекомендациях МЧС.

При усилении ветра рекомендуется ограничить работы на высоте; закрывать окна; не парковать автомобили вблизи зданий и рекламных конструкций.

В Академическом из детского сада ветром унесло теплицу

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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