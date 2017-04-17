Жителя уральского поселка будут судить за похищение машины и таксиста ради путешествия в Омск

Публикации за 17.04.17

В суд Каменска-Уральского направлено дело жителя села Травянского, который вместе с товарищами напал на таксиста и угнал его машину. Молодой человек в пьяном угаре решил прокатиться к подруге в Омскую область и выбрал такой криминальный способ.

История приключилась 14 ноября 2016 года. В тот день 30-летний мужчина выпивал в компании двух товарищей в одной из квартир дома на улице Новой в селе Травянском Каменского района. В ходе застолья один из компаньонов выразил желание увидеть свою знакомую, проживающую в поселке Новгородцево Крутинского района Омской области. Денег у мужчин не обнаружилось, и они разработали, как им казалось, беспроигрышный план. Мужчины решили угнать такси.

Троица вызвала такси по телефону, водитель подъехал, и его попросили помочь с укладыванием вещей в багажник. Когда таксист склонился над багажником, один из обвиняемых достал газовый ключ и ударил его по затылку. Затем таксиста усадили на заднее сиденье, компания выдвинулась в сторону Каменска-Уральского, попутно угрожая таксисту предметом, конструктивно схожим с пистолетом марки ПМ.

На въезде в город пьяный обвиняемый сообразил, что может нарваться на пост ГАИ, и пересадил за руль таксиста. Потерпевшему удалось сделать звонок своим родственникам уже за пределами Свердловской области.

«В телефонном разговоре потерпевший сообщил, что он возвращается обратно и везет в село Травянское криминальных пассажиров. Информацию родные таксиста сообщили в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский». Когда путешествующие прибыли в Каменский район, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 22 задержали подозреваемых, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Любитель путешествовать может понести ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 17.04.17

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