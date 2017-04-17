Школьного бухгалтера из Туринской Слободы осудили за вывод миллиона через карты учителей

Публикации за 17.04.17

Бывший главный бухгалтер сельской школы осуждена за мошенничество с бюджетными деньгами. Используя зарплатные карты сотрудников школы, она присвоила миллион рублей.

Бывший главный бухгалтер МОУ «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа № 2» Светлан Субботина осуждена по статье ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в 2014 году предприимчивая женщина разработала следующую схему: перечисляя зарплаты сотрудникам, она «накидывала» еще по 20-50 тысяч лишнего, после чего просила «избыток» вернуть, ссылаясь на то. что эти деньги пойдут на зарплаты тем, кто получает «черную» зарплату. Но возвращенные деньги бухгалтер просто забирала себе. Таким образом она обогатилась на миллион рублей.

«Суд назначил Светлане Субботиной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того ей установлены определенные обязанности: не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного не менее 1 раза в месяц; принять к возмещению причиненного материального ущерба», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. А директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности. Приговор в законную силу не вступил.

Слободотуринский район, служба информации РИА «Новый День»

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