«Уральские авиалинии» открыли оформление бесплатных авиабилетов для ветеранов ВОВ

Публикации за 17.04.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в честь праздника 9 Мая – бесплатные перелеты в города-герои России.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании, с 17 апреля авиабилеты со скидкой 100 % смогут приобрести участники и инвалиды ВОВ первой, второй и третей групп, их сопровождающие – со скидкой в 90% от тарифа экономкласса. Льготные перелеты для ветеранов выполняются с 3 по 12 мая 2017 года по следующим направлениям:

– из Москвы в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Улан-Удэ, Уфу, Челябинск и Читу;

– из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь, Сочи, Томск, и Хабаровск;

– из Симферополя в Екатеринбург и Самару.

Напомним, акция бесплатных перелетов для ветеранов ВОВ проводится ежегодно во время празднования Дня Победы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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