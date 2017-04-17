NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

«Уральские авиалинии» открыли оформление бесплатных авиабилетов для ветеранов ВОВ

«Уральские авиалинии» открыли оформление бесплатных авиабилетов для ветеранов ВОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в честь праздника 9 Мая – бесплатные перелеты в города-герои России.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе авиакомпании, с 17 апреля авиабилеты со скидкой 100 % смогут приобрести участники и инвалиды ВОВ первой, второй и третей групп, их сопровождающие – со скидкой в 90% от тарифа экономкласса. Льготные перелеты для ветеранов выполняются с 3 по 12 мая 2017 года по следующим направлениям:

– из Москвы в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Улан-Удэ, Уфу, Челябинск и Читу;

– из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь, Сочи, Томск, и Хабаровск;

– из Симферополя в Екатеринбург и Самару.

Напомним, акция бесплатных перелетов для ветеранов ВОВ проводится ежегодно во время празднования Дня Победы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

Школьного бухгалтера из Туринской Слободы осудили за вывод миллиона через карты учителей. / Зрители и волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить на городском транспорте бесплатно. / Жителя уральского поселка будут судить за похищение машины и таксиста ради путешествия в Омск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter