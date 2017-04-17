В год думских выборов Валерий Чайников стал богаче на миллион рублей

Публикации за 17.04.17

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала сведения о доходах и имуществе руководящего состава за 2016 год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, председатель облизбиркома Валерий Чайников за прошлый год заработал 3 млн 382,6 тысячи рублей (год назад – 2 миллиона 97 тысяч рублей), из них 182,7 тысяч рублей составила пенсия. В собственности главы комиссии находится нежилое помещение площадью 19 квадратных метров, в пользовании – помещение гостиничного типа. Ни квартиры, ни транспорта, судя по декларации, у председателя нет.

Зампредседателя Марина Обрубова за прошлый год заработала 4 млн 307 тысяч рублей. У нее в собственности – земельный участок площадью почти 2300 кв. м, дом более 300 кв. м и квартира на 76 «квадратов». Муж чиновницы задекларировал доход в 167 тысяч рублей.

Самый большой доход в областном избиркоме по-прежнему у секретаря Владимира Райкова. За 2016 год он получил доход 4,7 миллиона рублей, в том числе доход от продажи комнаты – 1,25 млн рублей. Его жена принесла в семью почти 818 тысяч рублей. В собственности семьи находится две квартиры, кроме того, в личном владении Райкова записаны автомобиль Mitsubishi Pajero, земельный участок площадью 824 квадратных метра, индивидуальная комната, гараж и парковочное место.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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