Штормовой ветер оставил без света более 2,5 тысяч уральцев: возможны новые аварии

Публикации за 17.04.17

Из-за непогоды жители нескольких населенных пунктов в Свердловской и Челябинской областях области остались без света. Энергетики всего зафиксировали 80 аварий на сетях Среднего Урала, в Челябинской области – около 50 технологических нарушений.

Сильный ветер, не утихающий с ночи на воскресенье, нарушил электроснабжение в Свердловской области. «Всего за минувшие сутки в электросетевом комплексе Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло 80 технологических нарушений в распределительных сетях 0,4-10 кВ филиала ОАО «МРСК Урала»–«Свердловэнерго», – рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала». К утру проблемы со светом остались в восьми населенных пунктах Ирбитского, Невьянского, Сысертского, Красноуральского ГО. Всего без света остается более 800 человек.

В Челябинской области зафиксировано 50 аварий. К утру сегодняшнего дня без электроснабжения остаются чуть более 1800 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Штормовое предупреждение продлено на сегодняшний день. Энергетики предупреждают – возможны новые нарушения подачи электроэнергии из-за сильного ветра. Тем не менее, в МРСК говорят, что ситуация в уральских регионах не критичная. «Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской и Челябинской областей пока не зафиксировано», – отмечают в пресс-службе компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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