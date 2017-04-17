Владельцев БЦ «Карнеол» заставят заплатить 3 миллиарда за долги недостроя

Публикации за 17.04.17

Конкурсный управляющий ЗАО «Карнеол» привлекает к ответственности владельцев прогоревшего бизнеса. Одноименный недострой в центре Екатеринбурга должны были сдать еще в 2009 году, сроки постоянно срывались. В конце концов застройщика обанкротили по иску ФК «Открытие». Долг составил более трех миллиардов – эти деньги теперь будут взыскивать с двух предпринимателей, которые уже организовали другую компанию в строительной сфере.

Напомним, история БЦ «Карнеол» тянется уже более 10 лет. Бизнес-центр ул. Гоголя – Энгельса первоначально должны были сдать еще в 2009 году, застройщиком является одноименное ЗАО, заказчиком – «Пумори-Строй». Но сроки не раз сдвигались, в конце концов стройка была заморожена, когда строительство было завершено на 70 %. В 2015 году истекло разрешение на строительство, а в марте 2016 года ЗАО «Карнеол» было признано банкротом по иску ФК «Открытие». На дату первого собрания кредиторов долг составлял более 3 млрд рублей.

Конкурсный управляющий Вячеслав Мартынов сегодня опубликовал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Это бывший гендиректор компании Андрей Таштимиров и Таштимир Таштимиров, обоим принадлежат 50 % акций компании. Размер ответственности – 3 млрд 432 млн рублей. Как сообщается в заявлении, Таштимировы не предоставили достоверные документы бухучета, поспособствовали банкротству компании и увеличению ее кредиторской задолженности. Добавим, на сегодняшний день, согласно базе «Контур-Фокус», предприниматели владеют компанией ООО «Фирма «Атта», основным видом деятельности которой указано «Разборка и снос зданий».

Между тем, имущество ЗАО «Карнеол» – земельный участок в районе улиц Гоголя – Энгельса и объект незавершенного строительства – дважды выставлялись на продажу, но покупателя так и не нашли. Последняя стоимость недостроя – чуть более 1 млрд 247 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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