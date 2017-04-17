Пьяный житель Екатеринбурга после ссоры с матерью напал с ножом на бригаду скорой помощи (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

Сегодня днем в Екатеринбурге было совершено очередное нападение на бригаду скорой помощи. В отношении злоумышленника полиция возбудила сразу три уголовных дела.

Как сообщили NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, инцидент произошел у дома №92 по улице Громова. В 13.30 в отдел полиции №4 поступила информация о неадекватном мужчине, который напал на сотрудника скорой помощи, ранив его ножом. После этого злоумышленник скрылся.

«Через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы по «горячим следам» задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть. В ходе допроса было установлено, что мужчина 1986 года рождения находился дома. Скорую вызвала его мать, так как сын находился в бессознательном состоянии. Однако, услышав разговор, он взял нож и стал угрожать ей расправой. После чего выбежал из дома и наткнулся на прибывшую бригаду медиков. Увидев врачей, он стал оскорблять их и ударил одного из них ножом. Медики вызвали наряд полиции, который и задержал мужчину. С признаками опьянения он направлен на освидетельствование», – уточняют в ведомстве.

Против нападавшего возбуждены уголовные дела по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством»), 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 116 УК РФ («Побои»). До решения суда мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, на прошлой неделе в уральской столице произошел аналогичный случай. На улице Ясной на бригаду медиков скорой помощи напал пьяница, которого они приехали спасать. К счастью, они успели укрыться в машине. «Пациент» ударил палкой по ней, оставив на автомобиле вмятины.

Фото – пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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