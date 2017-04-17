NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

Столица Среднего Урала потратит полмиллиона на чашки «Eкат-ерин-бург» (СКРИН)

Столица Среднего Урала потратит полмиллиона на чашки «Eкат-ерин-бург» (СКРИН)

Власти Екатеринбурга заказывают чайные пары с символикой города. Варианта исполнения два: на половине сувенирной посуды будет изображен герб города, на другой половине логотип, который горожане окрестили «бургер-логотипом».

Новый День: Столица Среднего Урала потратит полмиллиона на чашки ''Ekat-erin-burg'' (СКРИН)

Соответствующую документацию к заказу опубликовало МКУ «Столица Урала», которое отвечает за брендирование Екатеринбурга. Чайные пары должны быть изготовлены из прозрачного жаропрочного стекла, чашки – объемом 200-220 мл, диаметр блюдца должен быть в пределах 130-150 мм. На тысяче чашек должен быть нанесен логотип в виде герба города, на еще одной тысяче чашек – логотип «Екатеринбург» (в написании Ekat-erin-burg, тот самый бургер-логотип, который стал официальным символом города после голосования в 2015 году). На блюдца необходимо нанести надпись «Возможности без границ».

Из городского бюджета на сувенирную продукцию будет потрачено 500 тысяч рублей. Заявки принимаются до 24 апреля, аукцион будет проведен 2 мая. Чайные пары должны быть предоставлены в течение 15 дней после подписания контракта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

Пьяный житель Екатеринбурга после ссоры с матерью напал с ножом на бригаду скорой помощи (ФОТО). / Жители Малышева организовали пикет в поддержку «отравительницы» Натальи Кордюковой (ФОТО, ВИДЕО). На родине ее считают невиновной. / Владельцев БЦ «Карнеол» заставят заплатить 3 миллиарда за долги недостроя.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter