Столица Среднего Урала потратит полмиллиона на чашки «Eкат-ерин-бург» (СКРИН)

Публикации за 17.04.17

Власти Екатеринбурга заказывают чайные пары с символикой города. Варианта исполнения два: на половине сувенирной посуды будет изображен герб города, на другой половине логотип, который горожане окрестили «бургер-логотипом».

Соответствующую документацию к заказу опубликовало МКУ «Столица Урала», которое отвечает за брендирование Екатеринбурга. Чайные пары должны быть изготовлены из прозрачного жаропрочного стекла, чашки – объемом 200-220 мл, диаметр блюдца должен быть в пределах 130-150 мм. На тысяче чашек должен быть нанесен логотип в виде герба города, на еще одной тысяче чашек – логотип «Екатеринбург» (в написании Ekat-erin-burg, тот самый бургер-логотип, который стал официальным символом города после голосования в 2015 году). На блюдца необходимо нанести надпись «Возможности без границ».

Из городского бюджета на сувенирную продукцию будет потрачено 500 тысяч рублей. Заявки принимаются до 24 апреля, аукцион будет проведен 2 мая. Чайные пары должны быть предоставлены в течение 15 дней после подписания контракта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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