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Публикации за 17.04.17

Из-за ураганного ветра в Первоуральске было зафиксировано 15 аварий на сетях, в Тагиле – 12, в Пышме – 9

Из-за ураганного ветра в Первоуральске было зафиксировано 15 аварий на сетях, в Тагиле – 12, в Пышме – 9

Более 50 нарушений на электросетях «Облкоммунэнерго» произошло в минувшие выходные. Мокрый снег и порывы ветра до 25 метров в секунду спровоцировали обрывы проводов, из-за коротких замыканий из строя выходило оборудование.

Как сообщала в пресс-службе «Облкоммунэнерго», только в Первоуральском городском округе было зарегистрировано 15 отключений.

«Стихия вызвала усиление ветровой нагрузки на деревья и линии электропередачи. Это привело к многочисленным повреждениям воздушных линий. Причем в воскресенье ситуация усугубилась. Так, в субботу на территории Первоуральского ГО было зафиксировано 5 отключений, а в воскресенье и в ночь на понедельник – уже 10», – сообщил начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

На текущий момент все последствия непогоды практически устранены, возобновлена подача электричества. С утра 17 апреля света не было только в поселке Шайтанка Первоуральского округа. Там сегодня в 5 часов из-за сильного порыва ветра произошел схлест проводов, короткое замыкание вызвало возгорание опоры. Без электричества оставались около тысячи потребителей, в том числе социальные объекты – школа и котельная. Сейчас повреждение устранено.

Также в «лидерах» по числу отключений на линиях «Облкоммунэнерго» Нижний Тагил (только в воскресенье 12), Верхняя Пышма ( 9 отключений за 16 апреля). Зафиксированы также обрывы и повреждения воздушных линий в Алапаевске, Богдановиче, Ирбите и Артемовском.

«На предприятии отслеживают ситуацию в оперативном режиме, усилен бригадный состав. Отключения еще возможны – напомним, штормовое предупреждение продолжает действовать на территории области до завтрашнего утра», – предупредили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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