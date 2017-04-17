В Верхней Пышме иномарка протаранила машину скорой помощи с беременной женщиной (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

В Верхней Пышме на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Успенский столкнулись Peugeot 408 и машина скорой помощи, в которой находилась беременная женщина. В результате аварии пострадали роженица и фельдшер.

Фото из группы «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» «ВКонтакте»

Как уточняют в отделении пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось в тот момент, когда карета скорой помощи совершала маневр на перекрестке. Иномарка на полной скорости влетела в бок «неотложке». «По предварительным данным, пострадали женщина – роженица, которую скорая помощь везла в роддом, а также фельдшер скорой помощи. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. Опрашиваются очевидцы и участники. Будет установлено и использование звуковых и световых сигналов водителем скорой помощи при проезде перекрестка.

В настоящее время другой бригадой скорой помощи женщину-роженицу направили в лечебное учреждение, где ей оказывается помощь», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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