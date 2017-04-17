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Публикации за 17.04.17

В больнице Ревды, где от пневмонии скончалась 8-летняя девочка, идет проверка

В больнице Ревды, где от пневмонии скончалась 8-летняя девочка, идет проверка

В реанимации больницы Ревды скончалась 8-летняя девочка. По предварительным данным судебного медицинского исследования тела умершей, причиной смерти девочки стала пневмония. Органами Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, вечером 13 апреля ребенок был доставлен в реанимацию больницы Ревды, поскольку состояние здоровья резко ухудшилось. Но, к сожалению, впоследствии девочка скончалась. По предварительным данным судебного медицинского исследования тела умершей, причиной смерти девочки стала пневмония», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Сейчас опрашиваются родственники умершей, врачи скорой помощи и больницы, куда доставили девочку. Проводится судебная медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти девочки. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Как рассказал NDNews.ru источник, знакомый с семьей девочки, при поступлении в больницу 8-летней Ульяне даже не сделали рентген.

«Девочка болела, но по внешним признакам уже шла на поправку. Вдруг ей резко стало плохо, вызвали скорую. Когда привезли в больницу, там Ульяне даже не сделали рентген, отправили сразу в отделение. Там стало еще хуже, перевели в реанимацию, где не было нужного ухода. В итоге спустя 3-4 часа в реанимации девочка скончалась», – рассказал источник.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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