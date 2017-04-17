Военнослужащий из Екатеринбурга отсудил у госпиталя Минобороны 2 миллиона за неправильно оказанную помощь

Публикации за 17.04.17

Подполковник из Екатеринбурга отсудил у военного госпиталя Минобороны 2 миллиона рублей. Мужчина, находясь на службе, серьезно травмировал колено, а хирурги во время операции неправильно «собрали» кости, в результате чего военный спустя два года с трудом ходит. Мужчина признался, что не отозвал бы иск, если бы получил от врачей извинения, но их не последовало. Решение суда может быть обжаловано.

Военнослужащий из Екатеринбурга в мае 2015 года находился в служебной командировке в Ростовской области. Во время службы на полигоне мужчина серьезно повредил ногу – у него диагностировали перелом большеберцовой кости в районе колена, со смещением и осколками. Военного госпитализировали в федеральное учреждение «1602 Военный Клинический Госпиталь» Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону, где спустя неделю после травмы мужчину прооперировали. После операции военный долгое время провел на амбулаторном и стационарном лечении в разных больницах России – там, где проходил службу. В итоге спустя год после операции, в 2016-ом, стало понятно: кости срастаются неправильно и пока мужчина не сможет ходить без костылей.

Тогда мужчина решил подавать на врачей в суд. Как рассказал представитель военного из адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», Екатеринбургский гарнизонный военный суд постановил: взыскать с военного госпиталя 2 миллиона рублей в качестве морального вреда (решение есть в распоряжении NDNews.ru). Изначально пострадавший просил 5 миллионов. Но, как говорит адвокат, военный хотел отказаться от иска, в случае если бы врачи элементарно извинились за халатность.

«Представители ответчика не согласились с доводами медицинской экспертизы и во время судебного процесса заявляли всевозможные препятствия, чтобы не платить в будущем, когда взыскание компенсации морального вреда пройдет на стадию исполнения. В итоге процесс постоянно затягивался. Уудовлетворив некоторые из ходатайств, судья вновь и вновь переносил судебные заседания по возмещению вреда причиненного здоровью, до того момента, когда и вторая экспертиза, назначенная судьей не только дополняла первую, но и выявила еще большее количество нарушений со стороны врачей – хирургов ФГКУ «1602 ВКГ». Ответчики даже не извинились в процессе возмещении материального ущерба морального вреда с врачей», – рассказал адвокат Андрей Кацайлиди.

Когда судья дал слово самому потерпевшему, он признался, что если бы услышал хоть одно извинение от хирургов, то сразу же отозвал исковое заявление и прекратил добиваться справедливости по закону. Даже несмотря на то, что мужчина утратил трудоспособность на несколько лет.

Однако врачи не извинились. И Екатеринбургский гарнизонный военный суд постановил: взыскать с Федерального Государственного Казенного Учреждения «1602 Военный Клинический Госпиталь» Министерства обороны РФ в счет компенсации морального вреда гражданину в размере 2 000 000 рублей. Решение может быть обжаловано в Уральском окружном военном суде в течение месяца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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