Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего бывшего сыщика угрозыска

Публикации за 18.04.17

Под Екатеринбургом обнаружено тело 52-летнего бывшего сотрудника уголовного розыска Евгения Семкина, который пропал еще в декабре прошлого года. Эту информацию подтверждают в городском и областном управлении МВД России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по уточненным данным, труп нашли в Шабрах. Причины смерти мужчины пока не ясны, но, по некоторым сведениям, признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. По крайней мере, на одежде сыщика нет повреждений. В ближайшее время судмедэксперты и следователи выяснят подробности кончины сыщика.

Ранее сообщалось, что Семкин 15 декабря 2016 года вышел из автомобиля Mitsubishi Pajero на остановке общественного транспорта «Общежитие» по улице Селькоровской в Екатеринбурге и ушел в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Не исключено, что Семкин мог замерзнуть зимой. Добавим, мужчина всю жизнь проработал в полиции, до выхода на пенсию он являлся сыщиком угрозыска.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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