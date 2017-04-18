На Урале благотворительный фонд кормил просроченной колбасой бродячих собак

Публикации за 18.04.17

В Нижнем Тагиле выявлены грубые нарушения при содержании отловленных безнадзорных животных.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, целью проверки стал благотворительный фонд «Добрые руки», у которого имеется ряд муниципальных контрактов на отлов и содержание собак. «Установлено, что животных кормили просроченными колбасами, не проводилась вакцинация работников фонда от бешенства, не было карантинных мероприятий в отношении вновь отловленных собак. Не проводилась дезинфекция помещений, в которых содержались животные, отсутствовала программа производственного контроля и паспорта на отходы I-IV классов опасности, отходы складировались в не обустроенных местах», – отметила собеседница агентства.

В отношении благотворительного фонда возбудили дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина и других ветеринарно-санитарных правил»), президенту организации вменяют статью. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). От руководства фонда прокуратура потребовала устранить нарушения и наказать виновных сотрудников.

В то же время у надзорного органа возникли претензии к администрации Нижнего Тагила. В частности, на сайте мэрии не размещается информация об отловленных безнадзорных собаках с указанием адресов размещения пунктов временного содержания отловленных животных.

Напомним, еще в феврале прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил своим подчиненным начать в территориях проверки соблюдения законодательства об организации отлова безнадзорных собак и кошек и содержании домашних животных. Поводом для этого послужило ЧП на севере Среднего Урала, где охотничьи псы загрызли насмерть 7-летнюю девочку, а также сообщения из других городов региона, жители которых жаловались на терроризирующих их бездомных собак.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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