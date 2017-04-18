Жители Урала чаще всего скачивают книги «Шантарам», «Счастливая Россия» и руководства по развитию личной эффективности

Публикации за 18.04.17

Мобильные операторы выяснили, какие книги «живут» в смартфонах жителей Урала. Мобильные читатели чаще всего интересуются романами «Шантарам», «Счастливая Россия» и книгами по развитию личной эффективности. Таковы данные предпочтений пользователей сервиса «МегаФон.Книги от Bookmate».

Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. По результатам опроса международного института исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день, либо хотя бы раз в неделю.

Все популярнее становится чтение книг на смартфоне. Чаще других для этой цели телефон используют жители Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Со смартфоном и быстрым интернетом книги писателей всех стран и эпох могут за секунды оказаться в ваших руках. Поэтому многие наши клиенты пользуются смартфоном с удобным широким экраном и берут любимые книги в дорогу, в кафе, на прогулку. Только за год количество мобильных чтецов в регионе выросло в 1,5 раза», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» Сергей Алферов.

«МегаФон» составил топ-5 российских и зарубежных книг, которые жители Урала чаще всего скачивали себе в телефон. Среди зарубежных лидирует «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Доброе утро каждый день. Как рано вставать и все успевать» Джеффа Сандерса, «Вызовите акушерку» Дженнифер Уорф, «Уроки дыхания» Энн Тайлер и «Мой продуктивный год. Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе» Криса Бэйли.

В топ-5 книг российских авторов вошли «Счастливая Россия» Бориса Акунина, «Три четверти» Анны Красильщик, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антона Зайниева и Дарьи Варламовой, «Битва за Рунет. Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас» Андрея Солдатова и Ирины Бороган, а также «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» Михаила Зыгаря.

Сервис «МегаФон.Книги от Bookmate» – это доступ более чем к 100 000 книг на 17 языках мира. При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг – бесплатный, – уточнили в пресс-службе мобильного оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

На Урале благотворительный фонд кормил просроченной колбасой бродячих собак. / Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего бывшего сыщика угрозыска. / 18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»