«Начальство любит, чтобы было чисто», – екатеринбурженку не пустили в приемную ЕР с детской коляской

Публикации за 18.04.17

Жительницу Екатеринбурга, которая пришла в общественную приемную депутата-единоросса Николая Антонова, не захотели пропускать внутрь с детской коляской. Бдительная вахтерша заявила, что «начальство любит, чтобы было чисто».

Как рассказала екатеринбурженка Елена, неприятный инцидент произошел вчера. Женщина пришла в здание на улице Баумана, 1. Там расположены общественная приемная депутата Екатеринбургской городской думы Николая Антонова и несколько офисов различных фирм. За порядком в здании следит представительница приемной, пожилая женщина, которая и не захотела пускать посетительницу с коляской.

«Она мне сказала, чтобы я оставила коляску с ребенком возле дверей, потому что «у нас только что помыли». Я, естественно, отказалась и спросила, почему не могу пройти с коляской. Она ответила, что «техничка только помыла, и в следующий раз придет завтра, а у нас начальство любит, чтобы было чисто», – рассказала Елена.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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