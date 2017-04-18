Жена лучшего друга и давний партнер Пьянкова зарегистрировали фирму по поставкам лекарств

Публикации за 18.04.17

Близкие Алексея Пьянкова зарегистрировали компанию по поставкам лекарств – предположительно для Березовской ЦГБ.

В ЕГРЮЛ появились данные о регистрации компании ООО «Кан-медикал» – компания была зарегистрирована в ФНС 6 марта 2017го года. Соучредителями ее являются Наталья Ким (жена лучшего друга Пьянкова Станислава Кана) – ей принадлежит 30% уставного капитала компании, Оксана Каспрова – ее доля 40% уставного капитала и некий однофамилец бывшего руководителя Росреестра Михаила Зацепина Александр Зацепин – его доля 30%.

Согласно ее видам деятельности, свежеиспеченная бизнес-структура будет заниматься поставками фармацевтической продукции, производством лекарственных препаратов и многими другими задачами, связанными с медициной. Поскольку мужем Натальи Ким является лучший друг Алексея Пьянкова Станислав Кан – главврач Березовской ЦГБ, возникает подозрение, что фирма создана для освоения бюджетных средств – за счет госзаказа со стороны вышеупомянутой больницы.

Соучредитель компании и генеральный директор ООО «Кан-медикал» Наталья Ким отказалась говорить о перспективах фирмы.

Официальный представитель минздрава Константин Шестаков заявил: «Если она будет участвовать в торгах на поставку лекарств в больницу, возглавляемую ее мужем, это будет прямое нарушение федерального законодательства. И оно грозит проверкой правоохранительных органов, которые и дадут правовую оценку в соответствии с п.9 ч.1 ст. 31 44-ФЗ (речь идет о конфликте интересов)».

Отметим, что пока фирма не принимала участия в госзакупках и не получила ни одного государственного или муниципального контракта.

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