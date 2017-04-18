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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

В центре Артемовского рядом с ОМВД украли шесть канализационных крышек

В центре Артемовского рядом с ОМВД украли шесть канализационных крышек

– В центре Артемовского сегодня ночью пропали шесть крышек канализационных люков. Самое интересное, что происшествие случилось рядом с ОМВД. Вероятно, действовала группа злоумышленников: одна крышка весит 50 килограммов. Энергетики уже подали заявление в полицию и сейчас заваривают опасные колодцы. «Крышки у нас пропадали и раньше, но это были единичные случаи. Пропажу сразу шести мы фиксируем впервые. Причем ЧП произошло не на окраине города, а в центре, на перекрестке улиц Мира-Первомайская. Пять лет назад на этом месте проводили реконструкцию теплотрассы, переоборудовали колодцы, задвижки – здесь на одной площадке находятся сразу несколько колодцев. Краж тут никогда не было – место оживленное, рядом пешеходный переход, колледж, магазины и даже ОМВД. И вот сразу шесть крышек исчезло», – рассказал начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Василий Гвозденко.

Скорее всего, похитителей было несколько: вес одной крышки – они изготовлены из стали – составляет около 50 килограммов. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Облкоммунэнерго –– зияющие отверстия надо закрыть. Глубина колодцев меньше человеческого роста, там сухо, но оставлять их открытыми опасно –– люки временно заварят листами металла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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