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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

СКР начал проверку по факту смерти молодой мамы в роддоме Екатеринбурга

СКР начал проверку по факту смерти молодой мамы в роддоме Екатеринбурга

Следственный комитет начал проверку по факту смерти молодой мамы в роддоме Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 35-летняя роженица по имени Светлана поступила в медицинское учреждение в конце прошлой недели. Роды протекали с осложнениями. После того, как женщина родила девочку, у нее начались проблемы со здоровьем, пропал аппетит. Взятые анализы вызвали опасения у медиков. По словам родственников, чьи слова появились сегодня в социальных сетях, врачи пытались исправить ситуацию – назначили таблетки, различные процедуры. Но 16 апреля молодая мать скончалась.

«В следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга поступило заявление от родственников 35-летней женщины, скончавшейся накануне после родов в одном из роддомов Екатеринбурга. По факту смерти женщины в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Известно, что родившийся ребенок сейчас находится в реанимационном отделении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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