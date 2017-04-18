Публикации за 18.04.17

Житель Екатеринбурга взыскал с мэрии более 163 тысяч рублей за колею на дороге. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в конце января 2016 года водитель за рулем «Киа Рио» проезжал по улице Онуфриева. Около дома № 56 из-за колеи глубиной 6-7 см автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП машина получила механические повреждения. Как позже установили эксперты, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 218 889 рублей.

«Понеся серьезные расходы, мужчина обратился в суд с иском о взыскании с ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга убытков, компенсации морального вреда, расходов на представителя и оплате услуг нотариуса. В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве соответчика была привлечена администрация Екатеринбурга. По мнению суда, именно мэрия осуществляет контроль за сохранностью и содержанием автомобильной дороги местного значения на спорном участке», – отмечают в облсуде.

В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истца, отметив, что он виновен в ДТП лишь на 30 процентов. С администрации Екатеринбурга будет взыскан 163 271 рубль, из них 154 972 рубля – ущерб, 4 000 рубля – оплата услуг представителя и 4 299 рублей – оплата госпошлины.

Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, городская администрация не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку организация содержания и текущего ремонта этого участка дороги закреплена за администрацией Ленинского района Екатеринбурга и исполнителем муниципального задания – МБУ «ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга». Однако апелляционная инстанция отклонила этот довод, признав решение законным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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