Идеолог отделения Калифорнии от США переехал жить в Екатеринбург (ФОТО)

Публикации за 18.04.17

Американец Луис Маринелли, подготовивший петицию о выходе Калифорнии из состава Соединенных Штатов, заявил о своем намерении перебраться в Россию на постоянное место жительства. В последнее время он находился в Екатеринбурге, где преподавал английский, и, судя по всему, теперь все время будет проводить на Урале.

Как передает корреспондент NDNews.ru, лидер движения Yes California, которое выступает за так называемый Calexit – отделение штата Калифорния от США, Луис Маринелли принял решение отозвать петицию и заявил, что собирается переехать жить в Россию, пишет издание Business Insider, которое сегодня цитирует РИА «Новости».

«Я нашел в России новое счастье, жизнь без тревог, волнений и негодования… Поэтому если жители России готовы принять меня на постоянное место жительства, я хочу сделать Россию своим новым домом», – написал Маринелли в своем заявлении. Он сообщил, что отзывает петицию, потому что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем.

Маринелли также добавил, что все еще поддерживает идею отделения штата от США и не против, если кто-то другой составит новую петицию. Но отметил, что раз уж Калифорния не выходит из США, «тогда выйдет он», и перебрался в окончательно в Екатеринбург.

В Екатеринбурге, как сообщают СМИ, живет его жена, россиянка по имени Анастасия, и американец вполне комфортно чувствует себя в этом городе, говорится в информации сайта «Политическая Россия».

Ранее сообщалось, что члены движения Yes California получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции. Как заявил вице-президент и сооснователь движения Руис Эванс, поводом для обращения стала победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Согласно соцопросу, проведенному в феврале этого года организацией Rasmussen Reports, более 30% американцев не против отделения Калифорнии от США. 18% опрошенных позитивно оценивают этот шаг, а 60% видят в возможном отделении штата негативные последствия для страны. Еще 13% считают, что так называемый Calexit не повлечет за собой никаких последствий. Отмечается, что 41% сторонников отделения Калифорнии – республиканцы. В феврале этого года Луис съездил в Америку, чтобы подготовиться к возможному референдуму о самоопределении региона, и понял, что в родной стране его прозвали «агентом Кремля».

Фото издания «Политическая Россия»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

Облсуд оставил в силе штраф участнику митинга против коррупции в Екатеринбурге. / Имя генподрядчика реконструкции Макаровского моста станет известно через месяц. / «Дешевле финал Кубка России проводить в Испании или Таиланде». Болельщики возмущены дороговизной авиабилетов в Сочи (СКРИНЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»