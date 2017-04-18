Совет директоров УПЗ приостановил полномочия гендиректора

Публикации за 18.04.17

Совет директоров ОАО «Уральский приборостроительный завод» во вторник принял решение приостановить полномочия гендиректора предприятия Александра Морозова. Об этом говорится сегодня в сообщении УПЗ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, временным гендиректором назначен коммерческий директор УПЗ Сергей Смолин. На предприятии пока отказываются называть причины, по которым полномочия Морозова были приостановлены. Здесь лишь отмечают, что совет директоров УПЗ 18 апреля утвердил также изменения в положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя предприятия. 29 июня должно состояться годовое собрание акционеров УПЗ, в повестке которого – вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора предприятия.

Стоит напомнить, что в Екатеринбурге пока приостановлен судебный процесс по делу бывшего гендиректора ОАО «Уральский приборостроительный завод» Владимира Годлевского. Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о проведении судебно-психиатрической экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос – вменяем ли подсудимый и может ли он нести уголовную ответственность.

Материалы резонансного уголовного дела поступили в Сысертский районный суд (по месту нахождения завода, – прим. ред.) еще весной 2016 года. Но с тех пор не прошло и десяти заседаний. По большей части причиной отложения слушаний стала длительная болезнь обвиняемого. В конечном счете, еще в ноябре прошлого года сторона защиты выступила с ходатайством о необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы подсудимого. «Адвокаты представили ряд медицинских документов из клиник, где лечился Годлевский, подтверждающих состояние его здоровья. Также они делали упор на почтительный возраст своего подзащитного. На основании предъявленных документов судья Ирина Шадрина удовлетворила их ходатайство. В настоящее время процесс приостановлен. Он будет возобновлен после того, как в суд поступит заключение экспертизы. Речь идет о том, вменяем ли обвиняемый», – сообщала ранее нашему агентству консультант Сысертского районного суда Ирина Мурашова.

Годлевский, являющийся соратником Эдуарда Росселя, обвиняется в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»). По версии следствия, Годлевский, являясь с августа 2004 по май 2009 гг. гендиректором УПЗ, растратил вверенное ему имущество путем отчуждения в подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 млн рублей, чем причинил ущерб заводу в особо крупном размере. По предъявленному обвинению бывшему гендиректору грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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