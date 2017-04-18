NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 18.04.17

Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

В Центре современной культуры УрФУ на Ленина сегодня открылся исследовательский художественный проект «ДНК Культуры». На главной выставке проекта молекулу ДНК собрали из 4000 фотографий из 18 стран мира. Этими фото молодые люди пытались ответить на два вопроса: что для них культура в целом и что такое символ культуры конкретной страны. К радости организаторов, молодежь присылала не только фото достопримечательностей и церквей – напротив, на выставке можно увидеть бытовые зарисовки, природу, необычные предметы быта.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Исследовательский художественный проект «ДНК Культуры» родился в департаменте искусствоведения Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. Целью было создать коллективное художественное высказывание о феномене культуры как о едином духовном потоке, вбирающем в себя все многообразие индивидуальных и геокультурных особенностей.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

«Подобно коду ДНК, Культура связывает страны и материки, но сохранение ее единства возможно только в многообразии», – говорится в анонсе выставки.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Как пояснила куратор проекта, руководитель департамента искусствоведения и культурологи Института гуманитарных наук и искусств УрФУ Виктория Деменова, студенты университета через соцсети обратились к студентам из разных стран с просьбой прислать фотографии, которые отвечали бы на два вопроса: что такое для вас культура и что такое для вас символ культуры вашей страны. В итоге за 3 месяца было собрано 4000 фотографий из 18 стран: Колумбии, Индонезии, Польши, Франции, Китая и других.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

«Все человечество связано на уровне крови, на уровне ДНК. Но кроме этого все народы связаны друг с другом культурой. Поэтому такая аналогия рождается сама собой: культуры, как и ДНК, – это общее в людях из любых стран, – рассказала Виктория Деменова. – Молекулу ДНК мы выложили при помощи света. Старались минимально обрабатывать оригиналы фотографий, чтобы сохранить первоисточники – то, что хотели показать студенты со всего мира».

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

По словам куратора, изначально организаторы боялись, что все начнут массово присылать фотографии достопримечательностей и религиозных объектов. Но этого не произошло. Наоборот, все участники проекта прислали что-то особенное – то, в чем именно они разглядели символы культуры.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

«Это ведь сложный вопрос – что для вас культура? Я сама долго думала – а что бы я отправила для проекта? Какую фотографию? И выставка доказала, что культура – как ее видят не только культурологи и искусствоведы, но и простые студенты – пронизывает все сферы жизни. Это и природа, и как люди разговаривают между собой, как мы мыслим, что едим, как спим – это все, что есть в нашей жизни», – отметила Виктория Деменова.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Выставка – только часть целого проекта «ДНК Культуры». В Центре современной культуры университета размещены и другие инсталляции: одна показывает многообразие определений культуры и слов, связанных с ней, – это «Лес культуры». Другая рассказывает о том, что мы можем не замечать в повседневных предметах культуру, но как только они становятся экспонатами – они меняют свою роль. Третья показывает артефакты – такими, какими они становятся спустя века.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Кроме того, всю неделю в УрФУ будут проходить тематические вечера. Например, завтра будет вечер сказок народов мира, в четверг – день мастер-классов, а в пятницу – интернациональный музыкальный концерт. На все мероприятия может прийти любой желающий. Расписание есть в . Главная экспозиция же будет работать до «Ночи музеев», которая пройдет 20 мая. Для входа в УрФУ потребуется выписать разовый пропуск.

Новый День: Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

Совет директоров УПЗ приостановил полномочия гендиректора. / Идеолог отделения Калифорнии от США переехал жить в Екатеринбург (ФОТО). / Облсуд оставил в силе штраф участнику митинга против коррупции в Екатеринбурге.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter