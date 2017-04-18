Молекулу ДНК культуры из 4000 фотографий со всего мира сложили в УрФУ (ФОТО)

Публикации за 18.04.17

В Центре современной культуры УрФУ на Ленина сегодня открылся исследовательский художественный проект «ДНК Культуры». На главной выставке проекта молекулу ДНК собрали из 4000 фотографий из 18 стран мира. Этими фото молодые люди пытались ответить на два вопроса: что для них культура в целом и что такое символ культуры конкретной страны. К радости организаторов, молодежь присылала не только фото достопримечательностей и церквей – напротив, на выставке можно увидеть бытовые зарисовки, природу, необычные предметы быта.

Исследовательский художественный проект «ДНК Культуры» родился в департаменте искусствоведения Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. Целью было создать коллективное художественное высказывание о феномене культуры как о едином духовном потоке, вбирающем в себя все многообразие индивидуальных и геокультурных особенностей.

«Подобно коду ДНК, Культура связывает страны и материки, но сохранение ее единства возможно только в многообразии», – говорится в анонсе выставки.

Как пояснила куратор проекта, руководитель департамента искусствоведения и культурологи Института гуманитарных наук и искусств УрФУ Виктория Деменова, студенты университета через соцсети обратились к студентам из разных стран с просьбой прислать фотографии, которые отвечали бы на два вопроса: что такое для вас культура и что такое для вас символ культуры вашей страны. В итоге за 3 месяца было собрано 4000 фотографий из 18 стран: Колумбии, Индонезии, Польши, Франции, Китая и других.

«Все человечество связано на уровне крови, на уровне ДНК. Но кроме этого все народы связаны друг с другом культурой. Поэтому такая аналогия рождается сама собой: культуры, как и ДНК, – это общее в людях из любых стран, – рассказала Виктория Деменова. – Молекулу ДНК мы выложили при помощи света. Старались минимально обрабатывать оригиналы фотографий, чтобы сохранить первоисточники – то, что хотели показать студенты со всего мира».

По словам куратора, изначально организаторы боялись, что все начнут массово присылать фотографии достопримечательностей и религиозных объектов. Но этого не произошло. Наоборот, все участники проекта прислали что-то особенное – то, в чем именно они разглядели символы культуры.

«Это ведь сложный вопрос – что для вас культура? Я сама долго думала – а что бы я отправила для проекта? Какую фотографию? И выставка доказала, что культура – как ее видят не только культурологи и искусствоведы, но и простые студенты – пронизывает все сферы жизни. Это и природа, и как люди разговаривают между собой, как мы мыслим, что едим, как спим – это все, что есть в нашей жизни», – отметила Виктория Деменова.

Выставка – только часть целого проекта «ДНК Культуры». В Центре современной культуры университета размещены и другие инсталляции: одна показывает многообразие определений культуры и слов, связанных с ней, – это «Лес культуры». Другая рассказывает о том, что мы можем не замечать в повседневных предметах культуру, но как только они становятся экспонатами – они меняют свою роль. Третья показывает артефакты – такими, какими они становятся спустя века.

Кроме того, всю неделю в УрФУ будут проходить тематические вечера. Например, завтра будет вечер сказок народов мира, в четверг – день мастер-классов, а в пятницу – интернациональный музыкальный концерт. На все мероприятия может прийти любой желающий. Расписание есть в группе «ДНК Культуры» «ВКонтакте». Главная экспозиция же будет работать до «Ночи музеев», которая пройдет 20 мая. Для входа в УрФУ потребуется выписать разовый пропуск.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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