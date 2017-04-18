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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

На полицейский главк подали в суд из-за блокировки бывшего сотрудника в Facebook (ВИДЕО)

На полицейский главк подали в суд из-за блокировки бывшего сотрудника в Facebook (ВИДЕО)

На ГУ МВД по Свердловской области подали в суд из-за блокировки тролля в фэйсбуке.

Как передает корреспондент NDNews.ru, иск рассматривает Октябрьский районный суд. Его подал обиженный бывший сотрудник полиции Алексей Чабин, которого забанила у себя на личной странице в соцсети сотрудница пресс-службы Нина Пелевина. Причиной стало то, что тролль многократно повторял однообразные комментарии к одному из ее постов. Пелевина сочла, что этого достаточно для блокировки Чабина у себя на странице. Тот же решил, что сотрудница ГУ МВД по Свердловской области превысила свои полномочия и написал на Пелевину заявление в полицейский главк с требованием привлечь Пелевину к ответственности. Ему отказали, после чего Чабин подал исковое заявление в суд. Стоит отметить, что в весенний период подобных исков становится больше и от Алексея был подан в отношении главка еще один – он счел, что полицейские оперативники, общавшиеся с ним посредством СМС, писали ему слишком грубые выражения. В первой инстанции суд он уже проиграл, сейчас рассматривается апелляция.

Новый День: На полицейский главк подали в суд из-за блокировки бывшего сотрудника в Facebook (ВИДЕО)

Фото со страницы Чабина в Фейсбуке

Отметим, что на сегодняшнее заседание суда «кнопочный воин» не явился и суд перенесли на 3 мая.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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