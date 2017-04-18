Капремонт екатеринбургских школ стал трудновыполнимой задачей – выбить деньги не удается

Публикации за 18.04.17

Администрация Екатеринбурга столкнулась с дилеммой в муниципальной программе по созданию новых мест в школах. Федерация готова финансировать только строительство новых образовательных учреждений, игнорируя необходимость реконструкции и капитального ремонта школьных здания. Между тем, по информации городских чиновников, 105 из 162 муниципальных школ в Екатеринбурге сегодня имеют степень износа больше 50%.

Как рассказал сегодня на заседании профильной комиссии ЕГД замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков, к 2025 году в Екатеринбурге требуется построить не менее 30 тысяч новых школьных мест, чтобы все дети смогли перейти на обучение в одну смену. Кроме того, новые школы остро необходимы в районах массовой застройки – это Широкая речка, Академический, Солнечный, северный Эльмаш и Компрессорный. Прошлым летом мэрия приняла муниципальную программу, которая предусматривает 70 миллиардов рублей на создание новых школьных мест. Из этой суммы 59 миллиардов будут перечислены из федерального и областного бюджетов, а 11 миллиардов вложит город. Но на данный момент выполнение программы тормозит несогласованность с федеральными и областными властями. Об этом депутатам доложил Михаил Ладейщиков: «Во-первых, на уровне Федерации нет понимания необходимости проведения реконструкции и капремонта школ, делается упор только на создание новых мест в новых школах. Во-вторых, на уровне субъекта до сих пор не определи пропорции финансирования программы из бюджетов областного и федерального уровней. В-третьих, Федерация требует создавать новые места при капитальном ремонте школьных зданий, что не всегда возможно выполнить».

Кроме того, как отметил начальник строительного комитета Николай Сметанин, федеральные и областные власти закладывают средства на перспективу, из-за чего город не успевает готовить проекты новых школ в срок. «Нам необходимо планировать объекты хотя бы на два года вперед, но федерация и область дают деньги строго ежегодно. Сейчас у нас есть заключение госэкспертизы на два проекта, еще два получат в этом году, и еще два находятся на стадии эскизирования. На другие проекты сейчас денег нет. Чтобы успеть выполнить программу в срок, нужно ежегодно иметь в запасе как минимум пять проектов с госэкспертизой и восемь проектов на стадии эскизирования», – отметил чиновник.

Также сотрудники мэрии посетовали, что областная программа по реконструкции школ включает всего два екатеринбургских объекта, которые будут закончены в 2017 году – это вторая очередь школы №23 в Академическом и гимназия №39. При этом сейчас в городе на капремонте находится еще три объекта, в том числе школа №131 в поселке Рудный.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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