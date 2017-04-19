Мэрия Екатеринбурга за счет федеральных денег построит две улицы в Академическом районе

Публикации за 19.04.17

Администрация Екатеринбурга анонсировала планы по строительству и реконструкции дорог в самых застраиваемых жилых районах города – Академическом и Широкой Речке. В ближайшие два года за счет федерального финансирования будут продлены улицы Академика Сахарова и Краснолесья. Кроме того, мэрия подготовила проект реконструкции улицы Суходольской, которая должна соединить два района, но отложила его в долгий ящик из-за нехватки денег в бюджете.

О строительстве УДС в Академическом районе на заседании профильной комиссии городской думы вчера отчитался начальник строительного комитета Николай Сметанин. Улица академика Сахарова будет продлена в три очереди: от Амундсена до Чкалова, затем до Мехренцева, и, наконец, до Вильгельма де Геннина. Также будет реконструирована улица Краснолесья. Работы планируется начать в текущем году и закончить в 2018-м. Объекты будут построены за счет средств федеральной программы «Жилище». Помимо этого мэрия планирует в скором времени закончить проектирование трамвайной линии по улице де Геннина и заявить этот объект на финансирование из вышестоящих бюджетов.

Николай Сметанин также озвучил планы по реконструкции двух развязок на улице Объездной возле Академического района до 2022 года. Объекты будут построены при условии включения в программу «Столица». Аналогичная ситуация складывается со строительством улицы Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. «У нас проработана реконструкция улицы Суходольская от Объездной до ЕКАД, но на проведение работ требуется 10 миллиардов. Пока это далекая перспектива. Хотя в проекте предусмотрена поэтапная реализация», – отметил глава строительного комитета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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