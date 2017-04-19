В загоревшейся квартире в Туринске погиб четырехлетний мальчик: пожар начался с часов

Публикации за 19.04.17

В Туринске загорелась квартира в жилом доме. В огне погиб ребенок. Возможной причиной ЧП называют короткое замыкание в электронных часах.

Пожар произошел накануне около 4 часов дня в однокомнатной квартире дома № 9 по ул. Железнодорожная в г. Туринске. В то время в квартире находились мальчик 2013 года рождения и его бабушка, пенсионерка 1960 года рождения. К сожалению, ребенок погиб, женщина попала в больницу с многочисленными ожогами. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в семье воспитываются еще двое детей – 2006 и 2003 годов рождения. Их воспитывает одна мама, которая работает вахтовым методом в Екатеринбурге, в момент ЧП она как раз была на работе, а за малышом приглядывала бабушка. По первоначальной информации, семья на учете в органах и учреждениях системы профилактики не состояла.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области добавили, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электронных часах, подключенных к электрической сети. Однако точная причина пожара будет установлена в ходе экспертизы. Обстоятельства трагедии уточняются, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

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