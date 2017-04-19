На Серовском тракте столкнулись три грузовика: есть пострадавшие (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

Сегодня ночью на Серовском тракте под Нижним Тагилом случилось крупное ДТП. Столкнулись три грузовых машины. Есть пострадавшие.

Авария произошла около 22:30 18 апреля на на 167 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель грузовика «Ивеко Магурус», мужчина 1994 года рождения, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым «Вольво ФМ Трак». Этот грузовик в свою очередь после удара также оказался на встречке и врезался в МАН ТГС.

В результате тройного ДТП с грузовиками пострадали двое. Это водитель «Ивеко» и пассажирка «Вольво», женщина 1990 года рождения. Предположительный виновник аварии получил ушибы и ссадины. Женщина пострадала куда серьезнее, у нее перелом правого бедра, переломы ребер, ссадины лица, в больницу ее привезли в шоковом состоянии второй степени.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель, спровоцировавший ДТП, находился за рулем в утомленном состоянии.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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