Полсотни муниципальных депутатов не отчитались о доходах в срок

Публикации за 19.04.17

По итогам декларационной кампании в Свердловской области не предоставили в срок сведения о своих доходах 50 депутатов из 25 муниципальных образований региона. Как передаёт корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на заседании правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

Из этих 25 муниципалитетов восемь расположены в Восточном округе, шесть – в Северном, пять – в Горнозаводском, четыре – в Западном, два – в Южном. При этом в трёх крупнейших городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, отчитались все депутаты. Владимир Тунгусов добавил, что в 20 из 25 муниципалитетов, где обнаружились депутаты-нарушители, в сентябре пройдут местные выборы.

«Напомню, непредоставление сведений о доходах в срок может служить основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Видимо, эти депутаты больше избираться не планируют и считают, что терять им нечего», – подчеркнул вице-губернатор.

Он также сообщил, что все члены областного правительства отчитались в срок, и в ближайшее время информация будет размещена на сайте правительства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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