NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.04.17

Полсотни муниципальных депутатов не отчитались о доходах в срок

Полсотни муниципальных депутатов не отчитались о доходах в срок

По итогам декларационной кампании в Свердловской области не предоставили в срок сведения о своих доходах 50 депутатов из 25 муниципальных образований региона. Как передаёт корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на заседании правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

Из этих 25 муниципалитетов восемь расположены в Восточном округе, шесть – в Северном, пять – в Горнозаводском, четыре – в Западном, два – в Южном. При этом в трёх крупнейших городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, отчитались все депутаты. Владимир Тунгусов добавил, что в 20 из 25 муниципалитетов, где обнаружились депутаты-нарушители, в сентябре пройдут местные выборы.

«Напомню, непредоставление сведений о доходах в срок может служить основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Видимо, эти депутаты больше избираться не планируют и считают, что терять им нечего», – подчеркнул вице-губернатор.

Он также сообщил, что все члены областного правительства отчитались в срок, и в ближайшее время информация будет размещена на сайте правительства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ОКБ №1. / На Серовском тракте столкнулись три грузовика: есть пострадавшие (ФОТО). / Куйвашев рассказал об отставке правительства.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter