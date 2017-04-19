С начала года бешеные животные покусали 14 свердловчан

Публикации за 19.04.17

С начала года 14 жителей Свердловской области подверглись нападению животных, больных бешенством. Пока ни у одного из пострадавших вирус не обнаружен, все они вовремя получили помощь. При этом факты заболевания бешенством подтверждаются даже у домашних животных.

За последние 5 лет в регионе не снижается количество обращений жителей после покусов. Ежегодно кусают более 11 тысяч уральцев – как дикие животные, так и безнадзорные и даже домашние. В прошлом году, к примеру, пострадало 11509 человек, больше всего таких фактов – в Асбесте, Белоярском городском округе, Ирбите, Сысерти и Артинском городском округе. Бешенство у животных в прошлом году подтвердили в 74 случаях, причем в 12 случаях заболели домашние животные. «Прямому риску инфицирования бешенством при контакте с больными животными подверглось 62 человека. Благодаря своевременно оказанной медпомощи случаев заболевания людей бешенством зарегистрировано не было», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала этого года животные покусали уже 2015 человек. Диагноз «бешенство» подтвердили у 8 животных, в двух случаях речь идет о домашних питомцах. Прямому риску инфицирования вирусом бешенства подверглось 14 человек, случаев заболевания также пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напомнили, как снизить риск заболевания смертельной инфекцией, существует несколько способов.

1. Проведение профилактической иммунизации лицам, профессионально связанным с риском заражения бешенством (собаколовы, охотники-промысловики, ветеринарные работники, лесники и др.).

2. Обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства домашних животных, особенно проживающих в сельской местности (прежде всего, собак и кошек).

3. При укусе, оцарапывании, ослюнении дикими или домашними животными пострадавшим следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Все медицинские амбулаторно-поликлинические учреждения при обращении лиц, укушенных, оцарапанных или ослюненных любыми животными, обязаны немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны и повреждения кожи, провести постэкпозиционную профилактику антирабической вакциной). При опасной локализации ран (голова, шея, кисти, стопы), предварительно вводится антирабический иммуноглобулин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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