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Екатеринбург

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Публикации за 19.04.17

В детсаду Екатеринбурга ребенка напоили хлоркой

В детсаду Екатеринбурга ребенка напоили хлоркой

ЧП в детсаду Екатеринбурга – шестилетнего мальчика напоили дезинфицирующим средством. Мальчика госпитализировали с ожогом гортани, рта, пищевода.

Трагедия произошла накануне в МДОУ «Детский сад № 72» на ул. Соболева. Около 10 утра мальчик попросил у воспитателя воды, чтобы попить. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем рассказал воспитателю. Младший воспитатель в это же время заметил, что в чайнике был раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор» который она влила, чтобы почистить чайник.

Ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9. Ему промыли желудок, предварительный диагноз – ожог гортани, полости рта, ожог пищевода (под вопросом). Сейчас он в больнице на стационарном лечении.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада. Будут затребованы документы, регламентирующие правила и порядок уборки в посещениях детского сада, а также время и периодичность мытья и чистки столовой посуды и кухонного инвентаря. Кроме того, затребованы документы из медицинского учреждения для установления степени тяжести полученных травм. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В пресс-службе горздрава добавили, что состояние ребенка опасений не вызывает, через пару дней его выпишут домой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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